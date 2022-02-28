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Омбудсмен Армении приняла делегацию ереванского Офиса СЕ

Омбудсмен Армении приняла делегацию ереванского Офиса СЕ

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 28 февраля приняла делегацию, возглавляемую руководителем ереванского офиса Совета Европы Мартиной Шмидт.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, Кристине Григорян, приветствовала членов делегации, подчеркнула, что первая официальная встреча с коллегами из ереванского офиса СЕ является еще одним подтверждением высокого сотрудничества.

Мартина Шмидт, в свою очередь, поблагодарила за прием и отметила, что Офис Омбудсмена является ключевым партнером в рамках программ, осуществляемых СЕ в сфере защиты прав человека.

В ходе встречи были обсуждены осуществляемые Офисом СЕ отраслевые программы, которые касаются предотвращения насилия в семье, защиты прав женщин-военнослужащих в Вооруженных силах, принятия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, их мониторинга в правоприменительной практике, правил биоэтики, этики медработников и ряда других вопросов. Были обсуждены также возможности предстоящих программ, включая вопросы ликвидации гуманитарных последствий войны.

Омбудсмен коснулась международно признанных подходов в деле защиты прав человека в вопросах безопасности и важности их соблюдения и других приоритетов, таких как борьба с разжиганием ненависти и дезинформацией, предотвращением пыток и жестокого обращения и необходимости комплексных действий по борьбе с дискриминацией.

Кристине Григорян в числе приоритетов структуры отметила также цель последовательного развития институциональных возможностей Офиса Защитника прав человека, что, по ее словам, является гарантией лучшего состояния защиты прав человека в стране.

Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в намеченных сферах и сотрудничеству по новым направлениям.


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