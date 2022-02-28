Премьер-министр РФ заверил, что в ближайшее время представит программу содействия экономике

На фоне введения санкций против России премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство готово к санкциям и в ближайшее время представит программу содействия экономики.

«Мы готовы, мы приняли ряд решений, чтобы минимизировать последствия для экономики и людей. Мы готовы поддержать экономику», - как передает «Арменпресс», заявил Михаил Мишустин в видеообращении на странице правительства России в Telegram.

По его словам, важно оперативно реагировать на все изменения, действовать активно, эффективно, без срывов, выполнять все необходимые планы.

«Ситуация должна отслеживаться в режиме реального времени по всем направлениям, которые контролируют вице-премьеры в рамках своих обязанностей. В таком темпе будут работать и аппараты правительства, министерств и ведомств и территориальных подразделений в регионах», - заключил Мишустин.