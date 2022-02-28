В Барселоне открылся Всемирный мобильный конгресс

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC) открылся в понедельник в Барселоне, как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter конгресса. Смотр будет работать до 3 марта.

На церемонии открытия присутствовал король Испании Филипп VI и председатель правительства Педро Санчес.

В текущем году из-за ситуации вокруг Украины организаторы конгресса решили оставить Россию без собственного павильона.

MWC является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют операторы мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру. Обычно конгресс посещают более 100 тыс. человек. Впервые смотр состоялся в 1987 году в Брюсселе. С тех пор он проводился в разных городах, а с 2006 года мероприятие проходит в Барселоне.