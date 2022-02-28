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В Гомеле проходят переговоры между Украиной и Россией

В Гомеле проходят переговоры между Украиной и Россией

В Гомельской области Республики Беларусь проходят переговоры между Украиной и Россией. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Агентство БЕЛТА, российская сторона прибыла в Беларусь 27 февраля. Украинская делегация прибыла на военных вертолетах за два часа до начала переговоров.

Встреча делегаций проходит вблизи границы с Украиной, на берегу реки Припять. В целях безопасности точное место встречи не уточняется.


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