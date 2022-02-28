Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке втянуть страну в войну с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в попытке втянуть страну в войну против России. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «Спутник Грузия», об этом Гарибашвили заявил на заседании правительства.

«Печально, что наша радикальная оппозиция рада войне на Украине, и во всех проблемах рассматривает свои интересы. Я буду руководствоваться только нашими национальными интересами, несмотря на повестку дня оппозиции, которой они манипулируют», - заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что оппозиция пытается манипулировать чувствами граждан и ввести их в заблуждение.