Нефть резко подорожала на новых санкциях Запада против РФ

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT, передает Арменпресс.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составила $103,15 за баррель, что на $5,22 (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,15 (1,2%), до $97,93 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $97,03 за баррель, что на $5,44 (5,94%) выше итогового значения сессии в пятницу. WTI подешевела на $1,22 (1,3%), до $91,59 за баррель в ходе предыдущих торгов.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

По мнению экспертов, хотя новые санкции не затрагивают энергетический сектор напрямую, они окажут значительный негативный эффект на него. "Различные санкции в банковском секторе усложняют продажу энергоресурсов из России. Большинство банков навряд ли будет предоставлять базовые финансовые услуги, чтобы избежать рисков подпадания под эти санкции", - отметил эксперт Again Capital Джон Килдафф.

При этом рынок также опасается, что президент РФ Владимир Путин может в ответ на санкции принять решение ограничить поставки энергоресурсов, превратив их таким образом в рычаг давления.