Владимир Зеленский собирается освободить заключенных, имеющих боевой опыт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенных, имеющих боевой опыт, отпустят для участия в боевых действиях.

«Участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом в условиях военного положения будут освобождены. Искупить свою вину они смогут в самых горячих точках войны. С некоторых лиц, причастных к контртеррористическим операциям (АТО), будут сняты все меры наказания. Сейчас главное - защита», - как передает «Арменпресс», заявил Зеленский в видеообращении на своей странице в Telegram.