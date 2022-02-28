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Владимир Зеленский собирается освободить заключенных, имеющих боевой опыт

Владимир Зеленский собирается освободить заключенных, имеющих боевой опыт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенных, имеющих боевой опыт, отпустят для участия в боевых действиях.

«Участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом в условиях военного положения будут освобождены. Искупить свою вину они смогут в самых горячих точках войны. С некоторых лиц, причастных к контртеррористическим операциям (АТО), будут сняты все меры наказания. Сейчас главное - защита», - как передает «Арменпресс», заявил Зеленский в видеообращении на своей странице в Telegram.


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