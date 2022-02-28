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Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС на Украине, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг атомной электростанции, заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков на брифинге.

"Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме", - сказал Конашенков. По его словам, "радиоактивный фон в норме".

Конашенков также заявил, что российские военные взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар.

Бердянск - город на юге Запорожской области на берегу Азовского моря.

Энергодар - город в северо-западной части Запорожской области, расположен на левом берегу реки Днепр, на берегу Каховского водохранилища. В городе находится Запорожская АЭС.

Ранее в феврале стало известно, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на Украине.


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