Делегация Украины прибыла в Беларусь: известен состав делегации

Украинская делегация на вертолете прибыла в Гомельскую область Беларуси для переговоров с Россией. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на Агентство «РИА Новости».

Представители Киева прибыли на 2 вертолетах.

В составе делегации министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустэм Умеров и первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.