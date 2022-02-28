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Делегация Украины прибыла в Беларусь: известен состав делегации

Делегация Украины прибыла в Беларусь: известен состав делегации

Украинская делегация на вертолете прибыла в Гомельскую область Беларуси для переговоров с Россией. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на Агентство «РИА Новости».

Представители Киева прибыли на 2 вертолетах.

В составе делегации министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустэм Умеров и первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.


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