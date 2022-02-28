Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, как передает Арменпресс, об этом сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.