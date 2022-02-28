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Президент Арцаха почтил память жертв сумгаитских погромов

Президент Арцаха почтил память жертв сумгаитских погромов

28 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с 34-й годовщиной сумгаитских погромов посетил Городской мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику невинным жертвам.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента НКР, главу государства сопровождали председатель НС Артур Товмасян, члены правительства и военное руководство, общественные и политические деятели.


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