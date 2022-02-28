Земмур предложил поручить Саркози посредничество в урегулировании кризиса на Украине

Кандидат в президенты Франции от движения "Реконкиста" Эрик Земмур предлагает поручить экс-президенту страны Николя Саркози и бывшему министру иностранных дел Юберу Ведрину посредническую миссию для преодоления кризиса на Украине. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в понедельник в эфире радиостанции RTL.

"Я предложил направить миссию мира во главе с Николя Саркози и Юбером Ведрином - уважаемыми в России политиками - с тем, чтобы попытаться найти мирное решение кризиса", - сказал он. Земмур напомнил, что "Саркози выполнял аналогичную миссию во время событий в Грузии в 2008 году". "Я считаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы успокоить ситуацию", - заявил кандидат в президенты.

Он отметил, что "в течение восьми лет Париж и Берлин не могли заставить Киев выполнять Минские соглашения, предусматривающие уважение автономии Донбасса". "Фактически Украине позволяли вести огонь по населению этого региона", - сказал политик. "Сейчас важно прекратить расширение НАТО на восток и обязаться не принимать Украину в альянс", - считает Земмур.

Земмур входит в первую тройку претендентов на победу на выборах президента Франции, первый тур которых пройдет 10 апреля. Действующий президент Эмманюэль Макрон пока официально не сообщал о своих планах, но, как считает большинство аналитиков, французский лидер готовится баллотироваться на второй срок. Избирательная кампания начнется 4 марта с завершением регистрации кандидатов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд друг