Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Блинкен и его коллеги из G7 заверили Украину в поддержке

Блинкен и его коллеги из G7 заверили Украину в поддержке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ответ на действия России в отношении Украины с главами МИД "большой семерки": Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и главой европейской дипломатии, как передает Арменпресс, об этом сообщил американский Госдеп.

В сообщении говорится, что "к ним присоединился министр иностранных дел Украины" Дмитрий Кулеба.

"Госсекретарь и министры иностранных дел G7 подчеркнули министру Кулебе, что едины в ответе на вторжение России", а также о поддержке украинского народа, говорится в сообщении Госдепа.

Они отметили, прилагают усилия к тому, чтобы "привлечь Россию к ответственности".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]