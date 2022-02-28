В армянской церкви Бухареста почтили память жертв сумгаитских погромов

По случаю 34-й годовщины сумгаитских погромов 27 февраля предстоятель армянской епархии Румынии, местоблюститель предстоятеля армянской епархии Болгарии, Его Преосвященство епископ Татев Акопян в Кафедральном соборе Святых Архангелов Бухареста отслужил Божественную литургию.

Как сообщили «Арменпресс» в Армянской епархии Румынии, панихида была отслужена по душам всех жертв. В церемонии панихиды приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян, председатель Союза армян Румынии Варужан Восканян, члены епархиального и приходского советов и верующие.

Преподобный Грегори Холка зачитал послание Святейшего Отца, где глава епархии коснулся жестоких и бесчеловечных событий в Сумгаите, особо подчеркнув важную роль и вовлеченность диаспоры во всеармянские процессы:

«34 года назад, с 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаите произошли заранее спланированные массовые убийства армян. Сотни армян были убиты, в том числе женщины, дети и старики, тысячи армян были насильственно изгнаны.

Сумгаитские погромы, безусловно, были ответом на право народа Арцаха достойно и безопасно жить на своей исторической родине и борьбы за это право, на начало национального движения. Чтобы остановить это движение, начатое народом Арцаха, запугать армянский народ, Азербайджан избрал политику коллективного наказания, подвергнув армянское население Сумгаита жестоким пыткам и насилию. И это было только начало, ведь за Сумгаитом последовали погромы и в других азербайджанских городах - в Баку, Гандзаке, в других районах, где также происходили этнические чистки и резня армян.

Вновь акты геноцида того же преступника, тот же почерк, не изменившийся и более 100 лет спустя. Более того, эти преступления до сих пор оправдываются на самом высоком уровне, проводится откровенно антиармянская политика, а убийцы становятся героями, чему мы были свидетелями и во время Арцахских войн.

Спустя 34 года после сумгаитских погромов международное сообщество по достоинству не осудило авторов этих зверств. Что и стало причиной того, что руководствующиеся чувством безнаказанности азербайджанские вооруженные силы в ходе 44-дневной войны вновь совершали многочисленные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, массовые преступления, в том числе этнические чистки, военные преступления, сопровождающиеся и культурным геноцидом, разрушением и осквернением армянских святынь и памятников.

Сегодня, отдавая дань памяти невинным жертвам армянских погромов в Сумгаите, мы еще раз подчеркиваем, что не отступим, армянский народ продолжит священную борьбу за свободную, независимую и достойную жизнь на своей исторической родине, будь то в Республике Армения, Республике Арцах или в других частях нашей исторической и временно утраченной родины. Армянский народ никогда не преклонял колени, никогда не преклонит колени перед варваром, завоевателем, армянский народ никогда не откажется от Арцаха и от своей исторической родины.

Сегодня мы еще раз осуждаем жестокие действия властей Азербайджана, возвышаем наши голоса и обращаем внимание международного сообщества. Мы особенно обращаемся к румынскому государству и к руководителям международных организаций в Румынии, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, НАТО, Красного Креста, правозащитных НПО. Провозглашение демократии и прав человека высшей ценностью на бумаге бесполезно, если на практике сталкивается с определенными интересами и распыляется. Богом данная жизнь, естественное право человека жить свободно на своей исторической родине - должно быть выше всех интересов.

В то же время мы выражаем признательность всем международным организациям, органам, которые откликнулись, осудили совершенные против армян преступления, показав их миру.

Как христианская армянская нация, в триединстве – Армения-Арцах-Диаспора, крепко отстаивая наши родные земли и святыни, мы продолжим жить и созидать, каждый в своей сфере и в меру своих способностей будет вносить вклад в укрепление и процветание Матери-Родины, Матери-Церкви и нашей государственности.

Мы призываем все армянство подтвердить и восстановить наш Завет и Клятву перед Богом и армянской историей, и еще раз закрепить следующие неизменные истины:

А) Республика Армения - вечная Родина всех армян, Республика Арцах – неотъемлемая часть Армении и Диаспоры.

Б) Республика Арцах - Духовная родина всех армян.

В) Историческая Армения от моря до моря - вечная Родина армянской мысли и культуры, Родина, возрождающаяся видением всего армянства.

Г) Геноцид армян и Ай Дат являются императивом международного признания и наших требований.

Д) Диаспора и армянство диаспоры - вечная неотъемлемая часть Армении и Арцаха, как гарант достойной жизни и процветания в армянской диаспоре.

Е) Святая Армянская Апостольская Церковь - хранитель нашей идентичности и национальных ценностей, гарант вечности и долговечности Армении, Арцаха, Диаспоры и всего армянства, а армянские священнослужители - смертники этого поручительства.

Ж) Преклоняем голову перед памятью всех мучеников и молимся за спокойствие и мир их душ, прося милости Всевышнего Бога.

По завершении панихиды были возложены венки к хачкару, установленному в церковном саду, посвященному жертвам Геноцида армян.