В Армении за прошедший день подтверждено 139 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 28 февраля в Армении всего подтверждено 419 832 случая заражения COVID-19, 401 667 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 461 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 088 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 804 теста. Подтверждено 139 случаев заболевания COVID-19, 1 837 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов.

Всего проведено 2 894 588 тестирований.