В Гарни прозвучат произведения Фредерика Шопена

В связи с 212-летием выдающегося композитора Фредерика Шопена 28 февраля в Музее-заповеднике «Гарни» весь день будут звучать произведения великого польского композитора.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба по охране исторической среды и историко-культурных Музеев-заповедников.

Музыка будет звучать с 13:00.