В Гарни прозвучат произведения Фредерика Шопена
В связи с 212-летием выдающегося композитора Фредерика Шопена 28 февраля в Музее-заповеднике «Гарни» весь день будут звучать произведения великого польского композитора.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба по охране исторической среды и историко-культурных Музеев-заповедников.
Музыка будет звучать с 13:00.
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