Все готово к переговорам Россия-Украина: делегации уже в Беларуси

Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило, что все готово к российско-украинским переговорам.

«В Беларуси все готово к российско-украинским переговорам. Ждем приезда делегаций», - передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение МИД Республики Беларусь на официальной странице в Twitter.

Официальный представитель МИД Анатолий Глаз сообщил, что переговоры начнутся сразу после прибытия делегаций.

Источник «РИА Новости» в дипломатических кругах сообщил, что члены российской делегации уже в Гомельской области Белоруссии и ждут прибытия украинской стороны. «Ждем начала переговоров. Украинская делегация еще не приехала. Встреча состоится в ближайшие часы, в понедельник 28 февраля в Гомельской области», - сообщил источник.

Sputnik Беларусь передает, что согласно другому источнику, близкому к процессу, украинская делегация уже прибыла.