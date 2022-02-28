Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Услуги банка ВТБ-Армения будут доступны клиентам в полном формате: ЦБ Армении

Услуги банка ВТБ-Армения будут доступны клиентам в полном формате: ЦБ Армении

ЗАО «Банк ВТБ Армения», действующий в Армении, создан в соответствии с законодательством Республики Армения, регулируется и контролируется Центральным банком Республики Армения.  «Арменпресс» передает сообщение, распространенное Центральным банком Армении.

«В сложившейся ситуации инструменты и сервисы Банка ВТБ Армения будут доступны клиентам в полном формате, за исключением некоторых ограничений, связанных с переводами, с которыми  подробнее можно ознакомиться на официальном сайте банка  www.vtb.am

Банк ВТБ Армения имеет достаточную ликвидность и капитал для обслуживания всех своих обязательств. Банку также доступны инструменты постоянной возможности предоставления ликвидности Центральным банком», - говорится в сообщении ЦБ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]