Услуги банка ВТБ-Армения будут доступны клиентам в полном формате: ЦБ Армении

ЗАО «Банк ВТБ Армения», действующий в Армении, создан в соответствии с законодательством Республики Армения, регулируется и контролируется Центральным банком Республики Армения. «Арменпресс» передает сообщение, распространенное Центральным банком Армении.

«В сложившейся ситуации инструменты и сервисы Банка ВТБ Армения будут доступны клиентам в полном формате, за исключением некоторых ограничений, связанных с переводами, с которыми подробнее можно ознакомиться на официальном сайте банка www.vtb.am

Банк ВТБ Армения имеет достаточную ликвидность и капитал для обслуживания всех своих обязательств. Банку также доступны инструменты постоянной возможности предоставления ликвидности Центральным банком», - говорится в сообщении ЦБ.