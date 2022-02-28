Евросоюз закрыл с 28 февраля воздушное пространство сообщества для России

Европейский союз (ЕС) принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для России. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

"Запрещается для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика <...>, или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или зафрахтованы, или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза", - отмечается в документе.

Вместе с тем указывается, что "компетентные органы могут разрешить воздушному судну приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС, в случае если такого рода посадка, взлет или пролет необходимы для гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих настоящему регламенту".

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов.