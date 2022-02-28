“Новая книга” - 5/22: Забел Есаян, Ян Мартел, Алексей Помигалов, Александр Андреев и Илья Коробов

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил 3 примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Забел Есаян: Сады Силихтара

При жизни писательницы роман публиковался всего один раз, в 1935 году в Ереване. Затем в 1950 г. он был опубликован в Каире. В этих изданиях довольно много различий и отклонений от рукописи. Данная редакция сделана в тщательном сравнении с оригиналом, все различия и ненужные отклонения исправлены. Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Ян Мартел: Жизнь Пи

Роман Яна Мартеля «Жизнь Пи» - это невероятная история о молодом человеке, который изо всех сил пытается выжить в океане после кораблекрушения. Книга стала более известной после одноименного фильма. В силу обстоятельств молодой индиец и бенгальский тигр оказываются в одной спасательной шлюпке в открытом океане. Мы видим два сильных образа, увлекательный процесс взаимоотношений человека и животного. Издательство: “Edit Print”.

Документальная литература

Алексей Помигалов, Александр Андреев, Илья Коробов: Люди и машины

Руководство СССР в конце 1940-х годов приняло решение организовать массовую репатриацию армян. После войны была большая потребность в специалистах, эту проблему решили решить с помощью армян, переживших Геноцид и осевших в разных странах. Репатриация изменила всю культуру СССР, от быта до узких специальностей. Руководители Советской Армении убедили Москву, что в Армении можно и нужно развивать технологии, делать акцент на производстве электронных устройств. Эта политика привела к созданию таких научных центров, которые быстро стали ведущими учреждениями в СССР и даже в мире. В этой книге рассказывается о том, как в маленькой Армении развивались современные институты, и как новая культура привела к развитию науки. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.