Арарат Мирзоян примет в Женеве участие в заседании Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с 28 февраля по 1 марта с рабочим визитом будет находиться в Женеве для участия в заседании высокого уровня Совета ООН по правам человека. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

В рамках визита состоится открытие выставки, посвященной 30-летию членства Армении в ООН.

Запланированы встречи Арарата Мирзояна с рядом коллег.