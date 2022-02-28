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Арарат Мирзоян примет в Женеве участие в заседании Совета ООН по правам человека

Арарат Мирзоян примет в Женеве участие в заседании Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с 28 февраля по 1 марта с рабочим визитом будет находиться в Женеве для участия в заседании высокого уровня Совета ООН по правам человека. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

В рамках визита состоится открытие выставки, посвященной 30-летию членства Армении в ООН.

Запланированы встречи Арарата Мирзояна с рядом коллег.


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