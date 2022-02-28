Байден 28 февраля проведет с союзниками разговор, посвященный ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в понедельник обсудит с союзниками и партнерами ситуацию вокруг Украины и меры в отношении РФ. Это следует из распространенного Белым домом в воскресенье вечером графика американского лидера, передает Арменпресс.

"Президент по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события, связанные с нападением РФ на Украину, а также скоординировать наш единый ответ", - говорится в документе. Разговор намечен на 19:15 мск, он пройдет в закрытом для прессы режиме. Белый дом не приводит список участников беседы.