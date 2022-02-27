Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы

Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства в воскресенье на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.

"Есть!", - ответили Шойгу и Герасимов.

Обращаясь к главе Минобороны и начальнику Генштаба, Путин подчеркнул, что западные страны также предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", - добавил он.