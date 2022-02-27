МИД Украины опроверг, что Киев а переговорах с РФ будет представлять его замглавы Точицкий и они пройдут в Гомеле

Министерство иностранных дел Украины опровергло, что украинскую делегацию на переговорах с РФ будет представлять замглавы ведомства Николай Точицкий. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко, комментируя соответствующие сообщения украинских СМИ.

"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он в воскресенье в Twitter.

Ранее сегодня украинское издание "Зеркало недели" и "Украинская правда" сообщили, что Точицкий будет представлять делегацию.