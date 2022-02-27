Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил помощник президента Владимир Мединский.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, глава делегации отметил, что российские представители готовы к переговорам в любое время.

"Каждый час для нас – это спасенная жизнь", — сказал Мединский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, белорусский лидер созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Путин это предложение поддержал.

РИА Новости также сообщает, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинское издание "Зеркало недели".

"В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий", - говорится в сообщении.