Мы присоединяемся к армянам, воздавая дань памяти жертв в Сумгаите в 1988 году։ посольство США в РА
17:02, 27 Февраль, 2022
Посольство США в Армении опубликовало на своей странице в Facebook статью о погромах армян в Сумгаите в 1988 году.
"Сегодня мы присоединяемся к армянам, скорбя и воздавая дань памяти погибших в Сумгаите в 1988 году", - говорится в записи.
Ранее Министерство иностранных дел Армении распространило заявление в связи с 34-й годовщиной погромов армян в Сумгаите, отметив, что армянофобия и угроза применения силы продолжают оставаться государственной политикой Азербайджана.
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