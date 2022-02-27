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Мы присоединяемся к армянам, воздавая дань памяти жертв в Сумгаите в 1988 году։ посольство США в РА 

Мы присоединяемся к армянам, воздавая дань памяти жертв в Сумгаите в 1988 году։ посольство США в РА 

Посольство США в Армении опубликовало на своей странице в Facebook статью о погромах армян в Сумгаите в 1988 году.

"Сегодня мы присоединяемся к армянам, скорбя и воздавая дань памяти погибших в Сумгаите в 1988 году", - говорится в записи.

Ранее Министерство иностранных дел Армении распространило заявление в связи с 34-й годовщиной погромов армян в Сумгаите, отметив, что армянофобия и угроза применения силы продолжают оставаться государственной политикой Азербайджана.


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