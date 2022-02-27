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Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", – заявил президент Зеленский.

Он призвал суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.


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