Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", – заявил президент Зеленский.

Он призвал суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.