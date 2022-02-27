COVID-19: в Арцахе подтверждено 29 новых случаев заражения и 2 новых случая смерти

В Арцахе по состоянию на 11:00 часов 27 февраля проведено 164 теста, по результатам которых подтверждено 29 случаев заражения, в том числе у детей.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, за сутки зарегистрировано 2 случая смерти от коронавируса, в настоящее время в больнице от этой инфекции лечится 41 человек.

"Таким образом, в 2022 году проведено 9135 тестов, всего подтверждено 2895 случаев заболевания коронавирусом. Всего от коронавируса умерли 34 человека.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – в рабочие дни – с 9:00-16։00 часов, в субботу – с 10:00-14:00 часов, в медобъединении «Аревик», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.