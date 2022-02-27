В Армении ожидаются осадки, грозы, температура воздуха существенно не изменится

На территории Армении днем 27-го февраля, 28-го февраля, 1-го марта и ночью 2-го марта ожидается погода без осадков. После полудня 2-го, 3-го марта время от времени в большинстве регионов, а 4-го марта — в отдельных районах, ожидаются осадки, в отдельных местах возможна гроза.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер южный с порывами до 2-5 м/с, 2-3 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра со скоростью до 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 27-го февраля, 28-го февраля, 1-го марта, ночью 2-го марта и 4-го марта ожидается погода без осадков. В вечерние часы 2-го марта и 3-го марта время от времени ожидается дождь, возможна гроза. С 2-3 марта ожидается усиление ветра до 12-15 м/с.