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На известной платформе exhibbit.com откроется эксклюзивная временная виртуальная выставка «Сумгаит 1988»  

На известной платформе exhibbit.com откроется эксклюзивная временная виртуальная выставка «Сумгаит 1988»  

По инициативе Посольства Республики Армения в Греции 28 сентября на популярной площадке exhibbit.com откроется двуязычная (греческий и английский) эксклюзивная виртуальная временная выставка под названием «Сумгаит 1988», посвященная массовым погромам армян в азербайджанском городе Сумгаит.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Посольства Армении в Греции в Facebook.

"Электронная ссылка на виртуальную выставку и другие подробности ее содержания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.


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