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В селе Дарпас Лорийской области сгорело около 20 тонн кормов

В селе Дарпас Лорийской области сгорело около 20 тонн кормов

26 февраля в 17:25 в Лорийский региональный отдел Национального центра управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в поле возле складов села Дарпас горит трава.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления МЧС.

 Выяснилось, что в одном из садов села Дарпас горят заготовленные корма, трубы системы капельного орошения сада. 

Пожар локализовали в 20:00, потушили в 21:38. Сгорело около 20 тонн кормов, около 2000 квадратных метров травы и 600 м трубы.

 

 

 

 


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