COVID-19: в Армении зарегистрировано 270 новых случаев, умерли 16 человек

По состоянию на 11:00 часов 27 февраля в Армении всего подтверждено 419 693 случая заболевания коронавирусом, из них 400 840 – случаи излечения, а 8 449 человек умерли.

8798 пациентов фактически получают лечение от коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки проведено 3274 теста, подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1136 граждан, зарегистрировано 16 летальных исходов.

Общее количество тестов достигло 2 млн 891 тыс. 784.