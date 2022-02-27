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Китай выступил против использования санкций для урегулирования ситуации на Украине

Китай выступил против использования санкций для урегулирования ситуации на Украине

Китай не одобряет использование санкций в качестве способа разрешения ситуации вокруг Украины и считает, что это не только нанесет ущерб экономике, но и помешает процессу политического урегулирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

"Китай не одобряет использование санкций в качестве метода решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не соответствующих международному праву", - приводит его слова в воскресенье сайт МИД КНР.

 


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