Китай выступил против использования санкций для урегулирования ситуации на Украине

Китай не одобряет использование санкций в качестве способа разрешения ситуации вокруг Украины и считает, что это не только нанесет ущерб экономике, но и помешает процессу политического урегулирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

"Китай не одобряет использование санкций в качестве метода решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не соответствующих международному праву", - приводит его слова в воскресенье сайт МИД КНР.