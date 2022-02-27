Российские миротворцы находятся на постоянной связи с жителями Храморта и контролируют оперативную обстановку

Ситуация в селе Храморт в Арцахе спокойная. Поселок продолжает жить своей повседневной заботой и работой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян.

«Вчерашние переговоры российского миротворческого контингента с азербайджанской стороной имели определенный положительный результат. После полудня уже не были слышни бредни по громкоговорителю о том, чтобы покинуть село. Вместо этого они дважды «навязали» свой мугам о сфальсифицированной «резне» в Ходжалу.

Миротворцы заверили, что вопрос с селом Храморт в ближайшие 2-3 дня будет решен.

Напомним, что с 16 февраля азербайджанская сторона несколько раз нарушила режим прекращения огня на участке Храморт-Акна (Агдам) линии соприкосновения, обстреляв тракториста, работавшего в поле, затем на следующий день жителей села устно призвали покинуть территорию. За этими неудачными попытками последовали призывы по громкоговорителю.

На данный момент все спокойно. Село продолжает жить своей повседневной жизнью. Сотрудники полиции Аскеранского МВД находятся на постоянной связи с жителями Храморта и следят за оперативной обстановкой», — как передает Арменпресс, сообщает Тадевосян.