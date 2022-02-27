Эти футбольные матчи состоятся сегодня

Матчи очередного тура пройдут в рамках ряда чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды, выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Германии и Италии.

Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 18:00

Италия. Серия А

«Торино» — «Кальяри»: 15:30

«Верона» — «Венеция»: 18:00

«Специя» — «Рома»: 21:00

«Лацио» — «Наполи»: 23:45

Германия. Бундеслига

«Бохум» — «РБ Лейпциг» — 18:30

«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд» — 20:30

Испания. Ла Лига

«Вильярреал» — «Эспаньол»: 17:00

«Севилья» — «Бетис»: 19:15

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: 21:30

«Барселона» — «Атлетик»: 00:00