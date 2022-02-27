Эти футбольные матчи состоятся сегодня
10:30, 27 Февраль, 2022
Матчи очередного тура пройдут в рамках ряда чемпионатов Европы по футболу.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды, выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Германии и Италии.
Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 18:00
Италия. Серия А
«Торино» — «Кальяри»: 15:30
«Верона» — «Венеция»: 18:00
«Специя» — «Рома»: 21:00
«Лацио» — «Наполи»: 23:45
Германия. Бундеслига
«Бохум» — «РБ Лейпциг» — 18:30
«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд» — 20:30
Испания. Ла Лига
«Вильярреал» — «Эспаньол»: 17:00
«Севилья» — «Бетис»: 19:15
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: 21:30
«Барселона» — «Атлетик»: 00:00
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