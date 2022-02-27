Борцы греко-римского стиля успешно участвуют в турнире в Иране

Борцы греко-римского стиля, представляющие Армению, успешно выступили в международном турнире в Тегеране

Как передает Арменпресс, об этом сообщает федерация.

В Тегеране, столице Исламской Республики Иран, завершился международный турнир по греко-римской борьбе, в котором соревновались и армянские борцы. 3 из 10 борцов, приехавших на турнир, завоевали медали. Давид Овасапян (130 кг) стал вице-чемпионом турнира, Армен Меликян и Грачья Погосян завоевали бронзовые медали. Оба соревнуются в весовой категории до 63 кг.