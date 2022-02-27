Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько

Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл финал турнира в Акапулько. 

Как передает Арменпресс, в финале турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько Рафаэль Надаль встретился с 26-летним представителем Великобритании Кэмероном Норри. После матча продолжительностью 1 час 54 минуты испанец выиграл в двух сетах, 6:4, 6:4. 

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет 1,6 миллиона долларов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]