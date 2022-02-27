Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл финал турнира в Акапулько.
Как передает Арменпресс, в финале турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько Рафаэль Надаль встретился с 26-летним представителем Великобритании Кэмероном Норри. После матча продолжительностью 1 час 54 минуты испанец выиграл в двух сетах, 6:4, 6:4.
Призовой фонд турнира в Акапулько составляет 1,6 миллиона долларов.
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