Футболист ереванского "Арарата" покинул клуб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Ереванский «Арарат» договорился с узбекским клубом «Бунёдкор» о переходе полузащитника команды Димитрия Побулича. Таким образом, сербский футболист завершает выступления в ереванском клубе.

Димитрие Побулич присоединился к «Арарату» в начале 2021 года. Сыграл за «Арарат» 40 матчей во всех турнирах, став автором 10 голов и 8 результативных передач. Особенно запомнились его два гола в матче Кубка Англии против венгерского «Фехервара».