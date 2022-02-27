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Димитрие Побулич больше не является футболистом "Арарата"

Димитрие Побулич больше не является футболистом "Арарата"

Футболист ереванского "Арарата" покинул клуб. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Ереванский «Арарат» договорился с узбекским клубом «Бунёдкор» о переходе полузащитника команды Димитрия Побулича. Таким образом, сербский футболист завершает выступления в ереванском клубе.

Димитрие Побулич присоединился к «Арарату» в начале 2021 года. Сыграл за «Арарат» 40 матчей во всех турнирах, став автором 10 голов и 8 результативных передач. Особенно запомнились его два гола в матче Кубка Англии против венгерского «Фехервара».


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