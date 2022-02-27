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Лукас Селараян стал автором гола и результативного паса в стартовом раунде MLS

Лукас Селараян стал автором гола и результативного паса в стартовом раунде MLS

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян стал автором  гола и результативной передачи в стартовом раунде MLS.

 Как передает Арменпресс, в первом раунде американского MLS "Колумбия" соперничала с "Ванкувером" и добилась преимущества с крупным счетом 4:0. 

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе «Колумбии», участвовал на протяжении всей игры, стал автором гола и результативной передачи.


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