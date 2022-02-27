Лукас Селараян стал автором гола и результативного паса в стартовом раунде MLS

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян стал автором гола и результативной передачи в стартовом раунде MLS.

Как передает Арменпресс, в первом раунде американского MLS "Колумбия" соперничала с "Ванкувером" и добилась преимущества с крупным счетом 4:0.

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе «Колумбии», участвовал на протяжении всей игры, стал автором гола и результативной передачи.