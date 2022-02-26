Армения готова к эвакуации армян и принятию беженцев из Украины: МИД
МИД Армении выступило с заявлением относительно эвакуации армян и граждан Армении, а также принятия беженцев из Украины. Как передает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:
“Сообщаем, что для граждан Республики Армения, которые в свете происходящих в Украине событий намерены вернуться в Армению пересекая границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы, наличие предварительно полученной визы указанных стран (в случае стран Шенгенской зоны-Шенгенская виза) не обязательно.
Рассматриваются также возможности других вариантов их эвакуации из Украины.
В то же время сообщаем, что Республика Армения готова принять наших соотечественников и членов их семей, а также других беженцев.
Как мы уже сообщали ранее, посольство Армении в Киеве, генеральное консульство Армении в Одессе, а также генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону продолжают свою работу в полном составе”.
Телефонные номера:
Посольство в Киеве:
+380442349005
+380671090506
+380689602524
+380685000782
Генеральное консульство в Одессе:
+380487039176
+380487039178
Генеральное консульство в Ростове-на-Дону:
+79614084423
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