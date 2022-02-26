МИД Армении опровергает информацию о предполагаемом участии военнослужащего ВС Армении в Украине
17:49, 26 Февраль, 2022
Министерство иностранных дел Республики Армения опровергает распространенную в социальных сетях информацию о предполагаемом участии военнослужащего Вооруженных сил Армении в Украине.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Информация о предполагаемом участии военнослужащего Вооруженных сил Армении в Украине – полностью дезинформация", - написал Унанян
На Telegram-каналах распространилась информация о том, что якобы армянский военнослужащий также участвует в действиях против Украины в Харькове.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм