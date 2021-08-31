Анонс мероприятий на 27 февраля
17:45, Февраль 26, 2022
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- 17:45 Анонс мероприятий на 27 февраля
- 17:32 Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков
- 17:09 Пусть приедут хоть сегодня. Беларусь готова предоставить площадку для российско- украинских переговоров
- 17:04 Турция призывает Россию прекратить боевые действия на Украине
- 16:51 Грузия предоставит 1 млн лари для помощи пострадавшим на Украине
- 16:29 Госдеп США советует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь
- 16:24 Граждане, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться диверсантами. Мэр Киева
- 16:19 Посол Франции в РА уверена: армянская общественность оценит концерт джаз-трио Реми Паносяна
- 16:10 Нам важно, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности: интервью посла РФ в РА по поводу российской операции на Украине
- 15:42 Полиция и российские миротворцы в Храморте, ведутся переговоры. Унан Тадевосян
- 15:14 Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий Медведев
- 14:56 Мы противостояли, успешно наносим контрудары. Зеленский
- 14:40 В проливе Ла-Манш французская сторона захватила российское судно
- 14:30 Премьер Италии поддержал идею отключения России от SWIFT. Зеленский
- 14:22 Посол Армении в Греции присутствовал на церемонии открытия Международной ювелирной выставки в Афинах
- 14:01 В одном из супермаркетов Берлина украли кошелек Ангелы Меркель
- 13:50 Микронезия направила России ноту о разрыве дипотношений
- 13:48 Зал ереванского Дома кино переоснащается новой техникой
- 13:46 Чехия отправит Украине оружия на $8,6 млн
- 13:34 По инициативе мэрии Парижа мост у Notre-Dame de Paris был освещен цветами флагов Армении и Франции
- 13:28 Covid-19: в Армении зарегистрирован 631 новый случай, скончались 20 человек
- 13:19 В Госдепе США заявили, что поддержат Украину в случае принятия решения о статусе нейтралитета
- 13:13 За сутки из Украины в Польшу въехало более 47 тысяч человек
- 13:07 Киевское метро остановило пассажироперевозки, оно будет служить убежищем
- 12:57 Первый посол Франции в Армении награждена орденом Дружбы
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