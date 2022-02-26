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Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков

Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков

Накануне предстоящих переговоров с Киевом президент России Владимир Путин распорядился остановить продвижение российских вооруженных сил на Украину. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера днем в связи с предстоящими переговорами с руководством Украины президент России распорядился остановить наступление основных сил российских войск", - сообщил Песков журналистам.

По его словам, Владимир Путин приказал прекратить боевые действия в преддверии переговоров, но Киев отказался от переговоров, и продвижение войск продолжилось.

 


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