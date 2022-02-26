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Пусть приедут хоть сегодня. Беларусь готова предоставить площадку для российско- украинских переговоров

Пусть приедут хоть сегодня. Беларусь готова предоставить площадку для российско- украинских переговоров

Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом журналистам заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

 «Пусть приедут сегодня. Мы полностью обеспечим и поможем предотвратить войну и мясорубку. В первый же день я предложил площадку для переговоров. Они должны были приехать на следующий день. Владимир Путин позвонил мне и сказал… ну, там в разные игры играют. Слушайте, Киев фактически окружен, и они воюют. Люди умирают, пока они все еще разглагольствуют.

Но вы вчера слышали позицию президента России, она была озвучена. Он говорил со мной на эту тему. Я ему говорю, пожалуйста, дверь открыта везде, хоть во Дворце независимости. Все предоставим, встретим, расскажем, обеспечим безопасность.  Приезжайте», — сказал Александр Лукашенко.

 

 

 


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