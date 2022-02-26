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Турция призывает Россию прекратить боевые действия на Украине

Турция призывает Россию прекратить боевые действия на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Как передает Арменпресс, об этом  корреспонденту ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Обсуждены последние события в Украине. Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшая эскалация военной напряженности никому не поможет, он призвал к прекращению боевых действий. Чавушолу также подтвердил готовность Турции к проведению переговоров между Российской Федерацией и Украиной в случае согласия сторон", - говорится в сообщении МИД Турции.

 


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