Грузия предоставит 1 млн лари для помощи пострадавшим на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выделит 1 млн лари (около 318 тысяч долларов США) из резервного фонда правительства на нужды пострадавших от войны на Украине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ранее Гарбашвили заявлял, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, введенным против России США, Евросоюзом, Великобританией и другими странами.