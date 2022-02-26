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Госдеп США советует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь

Госдеп США советует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь

Госдепартамент США советует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства США в Минске.

 «Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Беларусь и призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении посольства. 

Отмечается, что страну можнопокинуть из минского аэропорта - по отдельным международным направлениям, сухопутные границы с Литвой, Латвией, Польшей открыты, работают в штатном режиме.

 


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