Граждане, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться диверсантами. Мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко для максимально эффективной защиты столицы и для безопасности жителейустановил комендантский час с 26 февраля - с 17:00 до 08:00 часов.

"Такой график комендантского часа установлен до утра 28 февраля. Все мирные жители, которые будут находиться на улицах во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника. Пожалуйста, подойдите к ситуации с пониманием, не выходите на улицу", - как сообщает Арменпресс, написал Кличко в своем Telegram-канале.