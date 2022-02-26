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Граждане, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться диверсантами. Мэр Киева

Граждане, находящиеся на улице во время комендантского часа, будут считаться диверсантами. Мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко для максимально эффективной защиты столицы и для безопасности жителейустановил комендантский час с 26 февраля - с 17:00 до 08:00 часов.

"Такой график комендантского часа установлен до утра 28 февраля. Все мирные жители, которые будут находиться на улицах во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника. Пожалуйста, подойдите к ситуации с пониманием, не выходите на улицу", - как сообщает Арменпресс,  написал Кличко в своем Telegram-канале.


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