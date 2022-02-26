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Полиция и российские миротворцы в Храморте, ведутся переговоры. Унан Тадевосян

Полиция и российские миротворцы в Храморте, ведутся переговоры. Унан Тадевосян

Призывы азербайджанской стороны покинуть общину Храморт Аскеранского района через громкоговорители, по сути, направлены на создание паники. 

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

 «На данный момент в Храморте сотрудники Аскеранского управления полиции и руководители российской миротворческой миссии. С вражеской стороной ведутся переговоры, о которых мы будем сообщим. 

Сообщаю, что паники в Храморте нет, никто не собирается уезжать из села, наоборот, рядом с местными жителями проживает 12 семей переселенцев из других населенных пунктов», — написал Тадевосян.

Ранее СМИ сообщали, что азербайджанцы уже второй день по громкой связи требуют от жителей села Храморт Аскеранского района Арцаха покинуть село.


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