Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий Медведев

Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил вице-президент Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Эти"чудесные" запреты, конечно, ничего не изменят, в том числе не повлияют на решение о проведении военной операции по обороне Донбасса. Она будет реализована в полном объеме до достижения всех результатов, о которых сказал президент России: ни больше, ни меньше», - написал Медведев.