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Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий Медведев

Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий Медведев

Санкции Запада не повлияют на проведение спецоперации по защите Донбасса.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил вице-президент Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Эти"чудесные" запреты, конечно, ничего не изменят, в том числе не повлияют на решение о проведении военной операции по обороне Донбасса. Она будет реализована в полном объеме до достижения всех результатов, о которых сказал президент России: ни больше, ни меньше», - написал Медведев.


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